Forza Horizon 5 passe gold, des infos sur l’OST et les configurations PC dévoilées

Attendu d’ici trois petites semaines, Forza Horizon 5 a partagé une excellente nouvelle qui ravira les joueurs et les joueuses du monde entier. En effet, le jeu de course arcade est passé gold. Cela signifie que, sauf catastrophe de dernière minute, le titre sortira bien comme prévu le 9 novembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Une bande originale variée et des infos sur les configurations PC

En plus de faire cette annonce, Playground Games a profité de l’occasion pour s’exprimer au sujet de la playlist musicale du titre. A nouveau mise en valeur par l’intermédiaire de plusieurs stations radiophoniques différentes, elle promet d’être la plus diversifiée de l’histoire de la série avec la présence de nombreux artistes internationaux mais aussi hispanophones locaux qui proposeront notamment de l’authentique pop mexicaine et sud-américaine.

Voici un aperçu de la bande originale avec la liste des morceaux qui passeront sur la chaîne Horizon Pulse au lancement du jeu :

“El Punto Final” de Centavrvs

“Weekends” de Classixx et Local Natives

“Afrika” de Clubz

« Cool Up” de De Lux

“Suéltame, Bogotá” de Diamante Eléctrico

“Levitating” de Dua Lipa

“Heat Waves – Shakur Ahmad Remix” de Glass Animals et Shakur Ahmad

“All I Want” de Kid Moxie, LUXXURY

“The Valley Of The Pagans (ft. Beck)” de Gorillaz

“Straight To The Morning (ft. Jarvis Cocker)” de Hot Chip

“All Of The Time” de Jungle

“Feels So Good” de LUXXURY

“Full Heart Fancy” de Lucky Chops

“Everything at Your Feet (ft. The Chamanas)” de ODESZA

“Midnight Sun” de OTR et Ukiyo

“Look At The Sky” de Porter Robinson

“Where We Started” de PRXZM

“Hello Hello Hello” de Remi Wolf

“New Heartbreak” de Sad Alex

“Preach” de Saint Motel

“Fiebre” de Sotomayor

“Quema” de Sotomayor

“Sunshine (avec The Knocks)” de Whethan

“Ohh My Ghosts” de Young & Sick

Notez aussi que le studio britannique a dévoilé les configurations requises pour faire tourner Forza Horizon 5 sur PC ainsi que la liste des volants Logitech, Thrustmaster et Fanatec supportés par le jeu.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire vidéo : 4 Go de VRAM

110 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit, version 1909 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1500X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 590

Mémoire vidéo : 8 Go de VRAM

110 Go d’espace disque nécessaire

Configuration idéale