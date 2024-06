Forza Horizon 4 va disparaitre des boutiques en ligne et du Xbox Game Pass dès la fin de l’année

Un autre épisode envoyé à la casse

Tout comme Forza Motorsport 7 et d’autres avant lui, Forza Horizon 4 doit faire face à des problèmes de renouvellement de droits concernant certaines licences. Par conséquent, il devra tirer sa révérence dès le 15 décembre prochain, date à laquelle il sera retiré des stores en ligne et même du Xbox Game Pass. Cela commence même plus tôt pour ses DLC qui ont été retirés hier, ne laissant que la possibilité d’acheter la version Standard, Deluxe ou Ultimate, actuellement en promotion sur Steam (et dès le 14 juillet sur Xbox) pour mieux faire passer la pilule.

Si vous avez acheté le jeu, vous pourrez bien entendu continuer à le télécharger après ces dates. De plus, si vous avez déjà joué à ce Forza Horizon 4 par le passé via le Xbox Game Pass avant aujourd’hui, ou si vous possédez un contenu DLC de ce titre sans avoir le jeu en lui-même, vous recevrez un code pour télécharger le titre à l’envie.

Pour ce qui est des événements in-game, le dernier débutera le 25 juillet prochain et s’étalera jusqu’au 22 août. Après cela, des challenges quotidiens et hebdomadaires continueront d’être mis en place, mais vous ne trouverez plus d’événements majeurs.