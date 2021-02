Forza Horizon 4 déboulera sur Steam le 9 mars prochain

Jusqu’ici seulement disponible sur le Microsoft Store et sur Xbox One (en plus de la Xbox Series), Forza Horizon 4 s’apprête à accueillir un nouveau public, puisque Microsoft et Playground Games ont annoncé que le jeu allait bientôt débarquer Steam.

Une sortie dans un mois tout pile

Pour l’occasion, un nouveau trailer a été diffusé, qui nous présente brièvement les différents décors du jeu. Les joueurs Steam pourront mettre la main sur Forza Horizon 4 dès le 9 mars prochain si l’on en croit cette vidéo. La page Steam du jeu est déjà en ligne pour les curieux.

Le cross-play entre toutes les autres plateformes est à nouveau mentionné, et il sera possible d’acheter le jeu dans des éditions « deluxes » comprenant les divers DLC sortis à ce jour, comme le DLC LEGO Speed Champions.

Forza Horizon 4 est disponible sur PC et Xbox One (et sur Xbox Series via la rétrocompatibilité).