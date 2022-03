Fortnite Zéro Construction : Le mode devient permanent

Epic Games vient d’annoncer un nouveau mode pour Fortnite : Fortnite Zéro Construction. Si vous-aussi cela vous défrisait de devoir construire une cathédrale pour chaque 1vs1 durant une partie, vous pouvez désormais lui redonner sa chance avec ce mode disant adieux aux constructions.

Il faut bien l’avouer, même si cela fait partie des spécificités qui le démarquent des autres Battle Royale, les constructions ont sans doute freiné les ardeurs de certains qui rencontraient des adversaires fabriquant des bâtisses énormes à la vitesse de l’éclair. Le mode était auparavant à durée limité, il est désormais permanent.

Au vu des retours de la communauté, le mode est en effet très apprécié. Afin d’équilibrer l’ensemble, Epic Game équipe les joueur d’un surbouclier qui se recharge au fil du temps ou encore des mécaniques pour grimper plus facilement. Pour le reste, il faut utiliser le décor à son avantage pour bien se couvrir. Sans oublier votre propre talent avec les armes et les objets.

Together we’ve now raised $70 million USD in humanitarian relief funds for Ukraine. Congratulations and thanks everyone + @xbox for joining this effort! pic.twitter.com/C09uffbjPF

— Fortnite (@FortniteGame) March 25, 2022