Fortnite : (Re)vivez l’événement Opération Feu Céleste clôturant la Saison 7 et découvrez les premiers teasers de la Saison 8

Le Jour J est arrivé dans Fortnite Chapitre 2. Le conflit entre le Pr. Slone, représentant l’Institut Onirique, et les aliens qui ont envahi l’île du Battle Royale depuis le 8 juin dernier, s’est conclut ce soir, à 22h heure française, lors d’un événement en direct dans le jeu, intitulé Opération Feu Céleste. Vous le savez, le Pr. Slone avait un plan, est-il un succès ? Le vaisseau-mère s’est-il s’écrasé sur l’île au point d’en détruire une très grande partie ?

Avant ce soir, on ne savait rien de cet événement. Mais Mari, la présentatrice de Scoops Volants, l’émission de radio relatant l’arrivée des extraterrestres sur l’île, a mis en garde les habitants de l’île : le vaisseau-mère abritait quelque chose que même le Pr. Slone ignorait, pouvant mettre à mal son plan et pourquoi pas même rayer tout simplement l’île de la carte. Un événement exceptionnel et qui va marquer un tournant dans l’histoire du jeu d’Epic Games. Suivez le guide pour tout savoir.

(Re)vivez l’événement Opération Feu Céleste

Grâce au youtubeur Zartek, vous pouvez vivre ou revivre l’événement Opération Feu Céleste de ce soir en français et en haute qualité, du début à la fin. Un événement d’une durée de 12 min pendant lequel le cube a refait son apparition. Ou plutôt, des cubes puisque avec l’exposition du vaisseau-mère, plusieurs cubes ont été relâchés et tombent sur l’île. Le Pr. Slone nous a trahi, comme le pensait Mari et nous a laissé dans le vaisseau jusqu’à son explosion.

Des leakers pensaient qu’un trou noir ou un temps mort, semblable à celui connu il y a presque 2 ans lors du passage au Chapitre 2 ou encore après le combat contre Galactus allait se produire, et bien ils avaient vu juste puisque un temps mort de 12 heures va avoir lieu. La nouvelle saison de Fortnite débutera donc demain lundi 13 septembre vers 11h du matin avec un début de maintenance à 8h.

Des premiers teasers déjà dévoilés

Dans la foulée de l’événement, vers 23h, des premiers teasers ont été dévoilés par les comptes Twitter officiels du jeu. On remarque, sur le premier d’entre eux, 3 skins licornes (dont un nommé Fabio Bellecrinière) qui tiennent dans leurs mains un RailGun et le Fusil à impulsion, deux armes issues de la Saison 7, de quoi donner l’impression que celles-ci seront toujours présentes.

Vous avez fait une sacrée chute… Lui ? C'est Fabio Bellecrinière, et il se prépare justement pour le combat. pic.twitter.com/3Tcnrt2t6x — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) September 12, 2021

On remarque également dans le coin de l’écran, la présence d’une partie d’un QR code surement constitué quand les 3 prochains teasers seront publiés par les comptes.

