Fortnite annonce Opération : Feu Céleste, l’événement en direct clôturant la Saison 7

Les joueurs de Fortnite sont habitués, chaque saison ou presque se clôture par un événement, souvent spectaculaire, joué en direct dans le jeu et réunissant des millions de joueurs de par le monde. La Saison 7 du Chapitre 2 actuellement en cours et mettant en scène une invasion extraterrestre et la guerre entre les envahisseurs et l’Institut Onirique, responsable de la boucle temporelle présente sur l’île, ne fera pas exception. Cet événement, nommé Opération : Feu Céleste se tiendra le dimanche 12 septembre à 22h heure française. De quoi imaginer l’arrivée d’un nouveau trou noir?

Le Dr. Slone passe à l’attaque

Sur l’image de promotion de l’événement, on peut apercevoir le Dr. Slone devant une table stratégique affichant la position du vaisseau-mère des extraterrestres, actuellement en route pour s’arrêter au dessus de Corny Complex, contenant la base de l’Institut Onirique. On peut également apercevoir le plan du Dr. Slone qui consiste à placer des bombes sur les bâtiments de cette région, qui seront enlevés par le vaisseau dans les jours qui précèdent l’événement, afin de les faire exploser en son sein et ainsi mettre à terre le vaisseau.

Les extraterrestres ont déjà aspiré 2 villes de l’île à savoir Slurpy Swamp et Coral Castle. Mais des détails intriguent les joueurs avec notamment des informations distillées sur le site officiel du jeu : « Il est désormais temps d’infiltrer l’Ultime Réalité et de mettre fin à l’occupation extraterrestre. […] Intégrez une escouade d’assaut et infiltrez-vous dans le vaisseau mère pour livrer l’ultime message de l’IO à l’envahisseur extraterrestre. »

Depuis l’annonce de cet événement, tombant le jour de la fin de la saison officiellement affichée sur le site du jeu, les théories vont bon train. Rarement (si ce n’est jamais) un événement et une fin de saison se sont tenus un dimanche et encore moins à 22h en France.

De plus, des leakers auraient reçu un mail de la part d’un partenaire d’Epic Games montrant apparemment une fin d’événement à 6h du matin heure française lundi 13 septembre. De quoi envisager un début de saison 8 tôt ce matin là et donc pourquoi pas un nouveau trou noir dans le jeu (ou au moins un temps important d’attente) comme ce fut le cas en novembre 2019 avant le passage au chapitre 2, tant les destructions de l’île pourraient être massives avec le crash du vaisseau-mère.

Le salon de l’évènement sera disponible 30 minutes avant le début de celui-ci. Prenez garde à bien réserver vos places à l’heure car l’affluence risque d’être de taille. Les joueurs peuvent d’ailleurs créer des salons de 16 joueurs pour profiter entre amis.

Bref, un événement d’envergure attend les joueurs qui, on le rappelle, peuvent y jouer sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Séries X|S, Android et Nintendo Switch. Un événement, et ses conséquences, à découvrir sur ActuGaming dans la soirée de la diffusion.