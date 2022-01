Fortnite serait sur le point d’accueillir des personnages de la Paramount (Tortues Ninja, Avatar…)

On ne compte plus les multiples collaborations qui ont eu lieu entre Fortnite et des oeuvres issus de la pop culture. Entre Marvel, DC Comics, PlayStation, Xbox, et bien d’autres, le jeu d’Epic Games ne cesse de fournir des skins représentant des personnages célèbres. Selon les informations de XboxEra, rapporté par Eurogamer, il se pourrait bien que Fortnite soit maintenant prêt à accueillir des personnages possédés par Paramount.

🍕 Fortnite x Paramount Rumor 🍕

According to @Shpeshal_Nick's source, Paramount has signed a deal with Epic Games to bring properties to Fortnite.

The main one that has been stated to come to Fortnite in the future is The Teenage Mutant Ninja Turtles. pic.twitter.com/Xe4CwZdtri

— iFireMonkey (@iFireMonkey) January 9, 2022