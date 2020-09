Fortnite dévoile de nouveaux effets visuels et sonores sur PS5

Alors que la saison 4 bat son plein, Epic Games a profité de la conférence PlayStation 5 de ce mercredi pour confirmer l’arrivée de Fortnite sur celle-ci dès le lancement de la console de Sony. De quoi apercevoir de nouveaux effets visuels et sonores pour fêter cela.

Sautez du bus

Il faut tout d’abord noter que le trailer montré tournait sous Unreal Engine 4 et non sous le tout nouveau moteur que déploiera Epic Games en 2021 (Unreal Engine 5) et dont bénéficiera Fortnite dès son lancement. On remarque tout de suite la finesse des textures accrue avec la puissance du SSD de la console.

On remarquera également un nouvel habillage visuel pour la mort des joueurs ainsi qu’un nouveau son l’accompagnant. Les effets volumétriques de feu et de fumée ont également été améliorés et bien sûr, la présence du Ray-tracing se remarque instantanément avec les multiples reflets des vitres ou aquatiques. Il faut préciser aussi que les cosmétiques déjà acquis et la progression en cours de saison seront bien entendu conservés sur Next-Gen.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Android et sera disponible sur PS5 dès son lancement et logiquement également sur Xbox Series X|S.

