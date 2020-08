Apple retire Fortnite de l’App Store pour avoir contourné son système de paiement

Coup de théâtre, Apple vient de purement et simplement supprimer Fortnite, le célèbre Battle Royale, de l’App Store pour violation des consignes en introduisant un système de paiement alternatif dans le jeu.

La pomme et l’argent de la pomme

Lorsque l’on achète de V-bucks sur les versions mobiles de Fortnite, il est normalement obligatoire de passer par le système de paiement propre à Google sur Android et celui d’Apple sur iOS. Epic Games a très récemment introduit son propre système de paiement rendant ainsi les achats bien moins coûteux comme indiqué ci-dessus. A noter que ce système ne donne aucun avantage financier à Epic, le consommateur est le seul gagnant.

Bien entendu, la mise en place de ce système est surtout une attaque envers les deux GAFA. Comme le rappelle The Verge, le CEO d’Epic Games, Tim Sweeney, s’était déjà exprimé hostilement contre les 30% ponctionnés sur les achats in-app. Comme pour l’Epic Games Store qui a secoué le Steam de Valve, notamment sur les marges versées aux développeurs lors de l’achat d’un jeu, la compagnie joue encore une fois le rapport de force afin de faire bouger les choses.

Un bras de fer entre deux Tim

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Apple a d’ailleurs réagit en s’adressant à The Verge en accusant Epic d’avoir enfreint les consignes de l’app store en introduisant une fonctionnalité non approuvée par l’entreprise à la pomme. En réponse à cela, Epic a annoncé avoir fourni tous les documents juridiques à Apple pour justifier son action. Il n’en faut pas plus pour voir qu’il s’agit bel et bien d’une attaque mûrement réfléchie et planifiée. Cette guerre entre les deux géants pourrait donc se finir devant les tribunaux si aucune solution n’est trouvée.

L’endoctrinement version 2020

En annonçant un court-métrage sur les réseaux sociaux à 22h ce soir, Fortnite a surpris les joueurs. C’est finalement une vidéo d’environ 2 min parodiant une vielle publicité d’Apple ajoutant en plus une tête de pomme très évocatrice, qui a été diffusée en direct dans le monde entier en simultané pour dénoncer les pratiques d’Apple et d’inciter les joueurs à les soutenir en utilisant le #FreeFortnite à savoir « Libérez Fortnite ». Le tout en glissant une référence au 1984 de George Orwell que l’on pourra trouver un poil exagéré.

On apprend aussi que les joueurs iOS n’auront pas accès à la nouvelle saison le 27 août et resteront sur la version actuelle 13.40.

Nous mettrons à jour cet article si les événements évoluent dans la soirée avec notamment la réponse d’Apple.