Une nouvelle mise à jour majeure de Fortnite à été annoncée sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Nous devons ainsi nous attendre à du nouveau contenu majeur avec des nouveaux objets, peut-être des nouvelles armes ou diverses modifications de carte (et notamment de L’Agence suite au choix des joueurs entre les deux variantes de Midas), mais surtout de nouveaux skins.

Ainsi ce soir, le compte Twitter officiel de Fortnite Status a publié un tweet annonçant la mise à jour v12.50 pour mercredi 29 avril à 8h.

A new game update is dispatched from The Agency. 📨

v12.50 arrives Wednesday, April 29. Downtime will begin at 2 AM ET (0600 UTC).

— Fortnite Status (@FortniteStatus) April 28, 2020