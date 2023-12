LEGO Fortnite : Le mode de jeu présente une superbe cinématique avant son lancement

Fortnite compte bien s’offrir une petite révolution avec sa dernière mise à jour, qui a été présentée il y a peu. Au programme de cette dernière, on y trouve l’intégration de nouveaux modes de jeu, à l’image de Rocket Racing (qui sera présenté lors des Game Awards) et LEGO Fortnite, qui marque le début de la collaboration entre Epic Games et le géant du jouet. Ce mode est encore énigmatique, mais une nouvelle cinématique a été présentée aujourd’hui afin de nous donner un aperçu de ce qui nous attend.