La PS5 se serait vendue presque 5 fois plus que la Xbox Series sur le dernier trimestre

Les discussions à propos de l’avenir de Microsoft en tant que constructeur ne devrait pas cesser cette année. Phil Spencer et Sarah Bond a bien déclaré que de nouvelles machines arrivaient chez Xbox, mais sous quelle forme, on l’ignore. Car si l’on se regarde de près le marché actuel des consoles aujourd’hui, la Xbox Series peine plus que ce que l’on pourrait le croire.

C’est en tout cas ce que l’analyste Daniel Ahmad de Niko Partners indique suite à la récente publication des résultats de la PS5. La console de Sony compatibilise 4,5 millions de consoles expédiées sur le dernier trimestre de l’année fiscale (du 1er janvier au 31 mars), ce qui est un score assez honorable même s’il est plus faible qu’à la même époque l’an passé (qui profitait de la fin de la pénurie). Selon l’analyste, cela représenterait presque 5 fois plus que le nombre de Xbox Series expédiées lors de ce semestre. Ce qui veut dire environ 900 000 Xbox Series distribuées.

