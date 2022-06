Fortnite Chapitre 3 : Vivez la conclusion de la Saison 2 lors de l’événement « Impact » en direct le samedi 4 juin à 22h

Après près de 3 mois d’une saison basée sur une opposition militaire entre l’Institut Onirique et Les Sept, un événement de fin de saison a récemment été annoncé par Epic Games pour clôturer la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite. Cet événement dynamique et jouable, intitulé « Impact » (« Collision » en version originale) sera diffusé en direct dans le jeu le samedi 4 juin à 22h heure française.

Tout comme la plupart des événements organisés par les développeurs du jeu, l’événement « Impact » promet d’être explosif et impressionnant, tout en rassemblant des millions de joueurs simultanément dans le monde entier. Pour faire monter la hype, les réseaux sociaux du jeu teasent depuis plusieurs jours l’élaboration d’un poster officiel de l’événement sous forme de puzzle, avec la présence d’un robot très semblable à celui présent pour l’événement de fin de Saison 9 dans le Chapitre 1.

#Fortnite Collision Live Event teaser snippets fitted together: Part 9

Pieces: 9/? pic.twitter.com/LQZpGUIfuY — FNAssist – News & Leaks (@FN_Assist) June 2, 2022

Sachez que pour l’occasion, un mode de jeu dédié sera disponible 30 minutes avant le début de l’événement via le menu du jeu. Prenez garde à bien vous connecter en amont pour rentrer dès que possible dans la liste d’attente et ainsi espérer profiter de cet événement de jeu unique qui se veut décisif pour l’avenir du Point Zéro, une gigantesque source d’énergie centrale dans l’univers du Battle Royale.

Comme à l’accoutumée, cet événement devrait être suivi d’un temps mort de maintenance pour le jeu où teasers et théories devraient fleurir sur la toile avant le lancement de la prochaine saison et la divulgation des bandes-annonces de présentation et du passe de combat saisonnier. Nous ne manquerons pas de vous faire (re)vivre l’événement ainsi que ce lancement de Saison 3 sur le site via divers articles tout au long du week-end.

