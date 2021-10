Fortnite : L’évènement Cauchemars revient pour hanter l’île

Chaque année Fortnite a le droit à son petit événement centré sur Halloween et 2021 ne déroge pas à la règle. Fortnite : Cauchemars revient cette année avec des créatures célèbres venant tout droit d’Hollywood, ainsi qu’avec de nombreuses surprises.

Les monstres arrivent sur l’île

Commençons avec les tenues d’Halloween qui feront leurs apparitions dans la boutique d’objets. Cette année, nous aurons le droit au retour de certains personnages iconiques de Fortnite en mode cauchemardesque, ainsi qu’à des monstres légendaires de notre réalité, tels que, le Monstre de Frankenstein et la Momie.

A savoir que, Epic Games a mis en place une page évolutive où vous pouvez retrouver des cartes qui révéleront dans le futur, de nouveaux monstres qui sortiront dans la boutique. De plus, certaines de ces créatures se déplaceront sur l’île en tant que personnage, comme la Momie actuellement.

Pour finir avec les cosmétiques, les joueurs et les joueuses peuvent retrouver les tenues Cartonne et Laboîte dès maintenant dans la boutique d’objets. Ces dernières viennent tout droit des créations de la communauté.

Les cubes mettent leur plan à exécution

Ils sont apparus sur l’île du Chapitre 2 en début de saison 8, ils se déplacent activement sur la carte, et ils vont enfin dévoiler leur plan d’attaque. Pour le moment, le mystère est toujours là concernant leurs intentions, mais ce qui est sûr c’est qu’ils auront une importance capitale dans Fortnite : Cauchemars 2021.

Pour contrer les cubes, nous pourrons utiliser les atouts d’Halloween qui arriveront durant l’évènement, et cela commence dès maintenant avec l’arbalète double à démons qui est actuellement disponible sur le jeu. De plus, Epic Games annonce qu’un mode temporaire iconique reviendra, et que des défis nous permettrons d’obtenir des récompenses fantomatiques.

Et enfin, celles et ceux qui aiment le cinéma vont pouvoir regarder les Courts de Fortnite qui reviennent et qui permettrons de visionner des courts-métrages d’animation d’Halloween dans un cinéma crée par le groupe Quantum Builds, des membres de la communauté.

L’événement Fortnite : Cauchemars 2021 est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes jusqu’au 1er novembre 2021.