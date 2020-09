Fortnite : des concerts virtuels en direct dans le mode Fête Royale

Bien connu pour être plus qu’un jeu-vidéo mais un véritable phénomène de société, Fortnite revient (une fois de plus) sur le devant de la scène avec une série de concerts virtuels diffusés en direct. Après avoir diffusé des films et s’être transformé en cinéma virtuel, le titre va se mouvoir en salle de concert depuis le mode « Fête Royale ».

Spotlight

A défaut de pouvoir profiter de véritable concert en salle, les développeurs de chez Epic Games vont vous permettre de vivre des petits concerts avec de jeunes étoiles montantes de la musique. Plusieurs dates sont prévues mais seul l’identité du chanteur de l’acte numéro un est connue : il s’agira de Dominic Fike, un jeune rappeur étasunien qui commence à se faire connaitre sur la scène internationale.

Le rendez-vous est donc donné le samedi 12 septembre à 23h pour le live qui sera diffusé depuis un studio de Los Angeles, en non pré-enregistré. Et si vous ne pouvez pas être disponible à ce moment là, deux rediffusions sont prévues le dimanche 13 septembre à 5h00 et 19h. Les artistes prévus entre le 19 et le 26 septembre ne sont pas encore connus mais devraient bientôt dévoiler leur identité.

Comment suivre l’événement en direct ?