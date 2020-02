L’année dernière, Fortnite offrait à ses joueurs plein de récompenses et même un passe de combat gratuit pour fêter la Saint-Valentin et les remercier pour leur fidélité. Cette année, Epic Games a décidé de procéder autrement en proposant un nouvel événement de 2 semaines intitulé « Amour et Guerre » du 5 au 17 février. Tous les détails.

Un nouveau mode de jeu « Opération Destruction »

Un tout nouveau mode créé par la communauté a été choisi pour illustrer cet événement de 2 semaines, « Opération destruction ». Le principe est simple : vous devez protéger votre camp si vous êtes défenseur, ou attaquer celui de vos adversaires si vous êtes attaquant, dans un seul but : gagner le plus de manches possible. Pour cela, il vous faudra aller poser une bombe dans le camp adverse, ou désamorcer celle que vos ennemis auront déclenché dans votre camp.

Si vous parvenez à protéger suffisamment votre camp, vous gagner, et idem si vous arrivez à poser une bombe sans qu’elle soit désamorcée rapidement. Chaque manche gagnée ou action importante vous fait gagner de l’or a dépenser pour vous acheter de nouvelles armes pour les manches suivantes. Le fait d’éliminer toute l’équipe adverse pour fait également gagner la manche.

Plusieurs lieux différents se relayent pour empêcher la monotonie. A noter que cela se joue en équipes de 6, alors à vous de rassembler tous vos potes pour triompher.

Des défis à relever pour des récompenses peu variées

Cet événement a permis également de découvrir de nouveaux défis pour remporter des récompenses comme des bannières ou des sprays, ou même une double pioche si vous réussissez tous les défis. Découvrez la liste des défis ci-dessous :

Accomplir 5 défis d’Amour

Accomplir 5 défis de Guerre

Accomplir 5 défis d’Amour et de Guerre

Guerre : Faire des parties d’Opération Destruction

Guerre : Poser ou désamorcer une bombe dans des parties d’Opération Destruction

Amour : Finir dans le top 15 dans des parties en duo ou section avec un ami

Amour : Acheter des objets dans les distributeurs automatiques dans des parties d’Opération Destruction

Amour : Soigner un allié avec le bazooka à bandage

Guerre : Eliminer des adversaires dans des parties d’Opération Destruction

Guerre : Eliminer des adversaires ou réanimer des équipiers en une seule partie

Amour : Obtenir de l’or dans des parties d’Opération Destruction

Amour : Remercier le chauffeur de bus dans plusieurs parties

Guerre : Acheter un objet de toute sorte dans les distributeurs automatiques dans des parties d’Opération Destruction

Guerre : Infliger des dégâts aux adversaires

Amour : Regagner des PV ou appliquer du bouclier

Une belle palanquée de défis donc, que vous pouvez retrouver dans notre guide dédié pour les réussir le plus vite possible.

Des nouveaux skins dans la boutique

Qui dit nouvel événement dit nouveau skin. Et ce coup-ci vous pourriez obtenir 2 nouvelles tenues, une masculine, une féminine, diponibles à l’unité ou en pack en boutique :

Zadie , la tenue féminine, au prix de 1200 v-bucks, avec ses variantes.

, la tenue féminine, au prix de 1200 v-bucks, avec ses variantes. Gueule de métal , la tenue masculine, au prix de 1200 v-bucks, avec ses variantes.

, la tenue masculine, au prix de 1200 v-bucks, avec ses variantes. Les deux en pack au prix de 2400 v-bucks, accompagnés d’une double pioche (prix seule : 800 v-bucks).

Un nouveau lobby pour l’occasion

Pour fêter cette Saint Valentin comme il se doit, Epic Games nous propose également un nouveau lobby (salon) en hommage de la fête des amoureux, tout de rose.

Une bataille communautaire entre créateurs

Enfin, pour ajouter à la thématique Amour et Guerre, les développeurs ont imaginé une bataille entre les communautés de plusieurs influenceurs/créateurs de contenus sur Fortnite. Pour cela, 5 pays européens s’affrontent avec dans chacun, 4 créateurs différents, afin de réaliser des actions pouvant rapporter des points à l’équipe.

Les joueurs qui ont pu accéder à l’équipe de ces développeurs se battent pour se partager 6 millions de V-bucks, la monnaie du jeu. Malheureusement, le nombre de places étant limitée (5000 par créateur), tous les autres ne peuvent que voter pour leur équipe en tant que « Fan » sans pour autant remporter de v-bucks si leur équipe gagne.

N’hésitez pas à parcourir nos guides sur Fortnite Chapitre 2 pour découvrir toutes les nouveautés et astuces.