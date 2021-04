Fortnite : Aloy de Horizon Zero Dawn débarque dans le jeu le 15 avril

Fortnite est une vraie terre d’accueil pour les héros et les mascottes de la pop culture, et même les grands personnages de certains éditeurs se sont récemment invités à la fête, comme Kratos de God of War. Toujours chez PlayStation, le prochain personnage à proposer un skin dans le jeu d’Epic Games s’apprête à débarquer, et il s’agit d’Aloy, l’héroïne de Horizon Zero Dawn.

Aloy prête pour le Top 1

Comme un leak l’a dévoilé avec une première image in-game et de plus amples informations, Aloy s’invitera prochainement dans Fortnite. Elle débarquera avec plusieurs objets à l’effigie de Horizon Zero Dawn, comme sa lance et un deltaplane qui prendra la forme des créatures mécaniques que l’on pouvait croiser dans le jeu sur PS4.

Cela a été officialisé dans la foulée par PlayStation, avec plus d’images, et l’indication qu’un mode temporaire du 16 au 18 avril mettant en scène Aloy et Lara Croft allait voir le jour. Il s’agira d’un événement en duo où on prendra le contrôle des deux héroïnes avec pour seules armes l’arc d’Aloy et les pistolets de Lara.

Un costume exclusif à la version PS5 pour Aloy sera également disponible, tandis que tout le pack débarquera dès le 15 avril prochain.

