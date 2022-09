Accueil » Actualités » Fortnite Chapitre 3 Saison 4 : découvrez le trailer du passe de combat et toutes les nouveautés de la saison

La Saison 4 du Chapitre 3 de Fortnite débute aujourd’hui, et après avoir découvert la bande-annonce de présentation mystérieuse qui nous présente les nouveaux dangers de cette saison, il est de temps de découvrir le passe de combat et les nouveautés de gameplay à venir.

Les développeurs ont publié la vidéo du passé de combat à 8h sur YouTube. D’une durée d’1min05, vous pouvez la retrouver ci-dessous.

Ambiance Splatoon ?

Comme nous pouvons le voir sur ce trailer, le Chrome a envahi l’île et avec elle ses habitants. Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre au Chrome et à sa cheffe, Le Héraut. Mais le Chrome n’a pas que des inconvénients.

Traversez les murs pour surprendre un adversaire caché en lançant un Aspergeur de Chrome sur un mur, ou buvez-en un pour vous transformer en Chrome et devenir résistant au feu ou sprintez pour vous liquéfier au sol et résister aux dégâts de chute notamment.

De nouvelles armes sont disponibles en variante EvoChrome notamment, tandis que vous pouvez désormais repousser des adversaires si vous les touches en glissant sur une pente. Les amateurs de snipers ne devraient pas être déçus non plus, car plusieurs armes sont de retour avec la possibilité de one shot à nouveau.

Des Clés du Succès sont également présentes sur le terrain et vous permettront d’ouvrir des coffres secrets et ainsi dégoter du butin. Une ou deux clés sont nécessaires et des serrures apparaîtront sur votre carte pour vous aider à trouver les coffres.

Vous voulez vous protéger davantage ? Utilisez le Bunker de poche pour déployer une salle aux murs renforcés pour vous permettre de reprendre des forces.

Le passe de combat vous donnera aussi la possibilité de débloquer divers personnages :

Le Paradigme dans sa version Réalité 6-5-9, interprétée par Brie Larson.

Grriz, une sorte de Grizzly pas content.

Jumo, qui pourrait être le premier personnage transgenre du jeu.

Le Héraut, cette créature machiavélique, qui pourra être débloquée plus tard dans la saison.

Miaourginale.

Lennox Rose.

Fusio.

et enfin Spider-Gwen qui débarque en personnage à débloquer.

Enfin, plusieurs lieux ont été modifiés sur l’île avec l’apparition du Sanctuaire du Héraut, tandis que Condo Canyon est désormais présent dans les airs sous le nom de Cloudy Condos.

La saison sera lancée officiellement dans quelques heures alors foncez au paradis, bien que cela puisse rapidement se transformer en enfer.