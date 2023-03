Accueil > Actualités > Fort Solis : Le thriller psychologique et horrifique Sci-Fi s’offre un trailer de gameplay

Annoncé l’an dernier lors du Summer Game Fest et environ deux mois après s’être trouvé un éditeur en la compagnie de Dear Villagers, Fort Solis, le thriller psychologique et horrifique orienté science-fiction développé par Fallen Leaf avec le soutien de Black Drakkar Games, a donné de ses nouvelles. Au programme, un court trailer de gameplay d’une petite minute donnant un aperçu de l’ambiance angoissante promise par le titre.

Sortie prévue également sur PS5 cet été

Pour rappel, le jeu des deux studios polonais nous proposera de suivre le périple de l’ingénieur Jack Leary à travers une installation minière abandonnée. Son but ? Lever le voile sur les mystérieuses horreurs qui ont frappé les habitants du lieu tout en veillant à survivre aux dangers qu’il rencontrera sur sa route. Au casting, on retrouvera notamment Roger Clark dans le rôle principal aux côtés de Troy Baker et Julia Brown.

Déjà prévu sur PC via Steam, Fort Solis arrivera également l’été prochain sur PlayStation 5.