Forspoken : Une démo pourrait être annoncée dès demain, lors d’une présentation de gameplay

Etant donné que le jeu sort le mois prochain et qu’il n’arrête pas de faire parler de lui en ce moment, Forspoken a toutes les chances d’apparaitre lors de Game Awards de cette nuit. Mais il se pourrait que le jeu de Square Enix passe plutôt en coup de vent pour mieux se réserver pour le lendemain, étant donné qu’une présentation de gameplay aura lieu ce vendredi 9 décembre à 19 heures. Et si celles et ceux qui attendent le jeu seront certainement ravis de revoir le jeu en action, ils pourront peut-être l’avoir en main très prochainement pour l’essayer de leur côté.

Visiter Athia gratuitement sera peut-être bientôt possible

PlayStation Japan messed up. Looks like a Forspoken demo will be announced on December 9. https://t.co/OpyRHQGBkm — Gematsu (@gematsu) December 8, 2022

C’est du moins ce que laisse penser la jolie bourde du compte Twitter japonais de PlayStation, qui a laissé apparaitre un tweet vantant l’annonce d’une démo lors de cette présentation. Sur l’image qui a été postée, on y voit le titre du prochain trailer, qui indique clairement qu’il fait la promotion d’une démo, annoncée avec la vidéo.

Une erreur qui semble donc nous confirmer que le jeu aura bien droit à une démo avant sa sortie, ce qui peut lui faire du bien pour capter l’attention du public étant donné tous les retards accumulés. Réponse dès demain, avec du gameplay en plus à découvrir.

Forspoken sortira le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.