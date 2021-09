Forspoken : Amy Hennig à l’écriture, Bear McCreary (God of War) et Garry Schyman (Bioshock) pour la bande-son

Décidément, Square Enix a prévu de faire les choses en grand avec Forspoken. Même si le jeu est chapeauté par les japonais de Luminous Productions, on savait que quelques occidentaux avaient rejoint le projet, dont Gary Whitta (Star Wars: Rogue One) à l’écriture, mais ce n’est pas tout. L’équipe s’entoure de talents venus de toute l’industrie, à commencer par Amy Hennig.

Des têtes connues pour l’écriture et la bande-son

Après avoir oeuvré sur la série Uncharted, Amy Hennig rejoint donc le pôle écriture de Forspoken en compagnie de Gary Whitta. Les deux seront aussi épaulés par Allison Rymer et Todd Stashwick pour nous raconter les histoires de Frey dans cet autre monde.

En plus d’avoir une solide équipe du côté du scénario, la bande-son a également été confiée à des mains expertes. Le PlayStation Blog nous apprend ainsi que c’est Bear McCreary qui s’occupera de cette bande-son, après avoir réalisé celle de God of War et du prochain God of War Ragnarok. Il est rejoint par Garry Schyman, que l’on retrouve derrière l’OST de BioShock, et qui signera ici quelques morceaux. Bref, un casting de poids qui rajoute encore un peu plus d’intérêt à ce Forspoken.

Forspoken est prévu pour le printemps 2022 sur PC et PS5.