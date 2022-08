Forspoken : 10 minutes de gameplay pour l’action-RPG de Square Enix

Ces derniers temps, la côte de popularité de Forspoken n’est pas à son meilleur. Entre un trailer détourné sur les réseaux sociaux pour se moquer de l’écriture des dialogues, et de multiples reports, le jeu de Square Enix peine à trouver sa place et à s’imposer comme l’un des jeux à attendre. Il profite donc de cette Gamescom pour tenter de mettre en avant ces qualités, et il le fait à travers 10 minutes de vidéo que l’on peut voir chez IGN.

Tout savoir sur le jeu en 10 minutes

Cette grosse présentation a pour but de faire un tour d’horizon de ce qu’aura à proposer Forspoken à sa sortie. On nous présente donc à nouveau l’histoire de Frey, une jeune femme vivant dans un monde contemporain au nôtre, mais qui va être transporté dans un monde très fantasy, aidé d’un bracelet parlant pour comprendre ce qu’il se passe.

Elle pourra trouver refuge à Cipal, le seul bastion qui tient encore debout pour l’humanité. Et quand elle ne sera pas en sécurité dans cette ville, Frey ira s’aventurer dans les contrées dangereuses du monde à la recherche de mana et de trésors à débloquer pour améliorer ses pouvoirs. Reste maintenant à voir si cette présentation suffira à convaincre les sceptiques (mais il y un chat à la fin, donc c’est évidemment validé).

Forspoken sortira le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.