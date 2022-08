Forspoken : Un trailer se fait détourner et est moqué par de nombreux internautes

Décidément, la communication autour de Forspoken a bien du mal à convaincre le public. Le jeu a récemment annoncé son deuxième report, certainement pour sortir à une période plus calme que la fin d’année, et s’il refait parler de lui aujourd’hui, ce n’est pas forcément pour une bonne raison. Dans l’un des derniers trailers présentant l’histoire du jeu, on pouvait entendre l’héroïne Frey déclarer deux trois répliques, qui sont maintenant massivement parodiées à travers la Toile.

Pas encore sorti, mais déjà parodié

A beautiful and cruel new land? Twisted monsters? An array of magical abilities? Sentient jewellery!? Welcome to the world of #Forspoken. pic.twitter.com/46diiLnQ7M — Forspoken (@Forspoken) August 8, 2022

Le trailer a été repris et cuté par le compte Twitter officiel du jeu, avec un montage qui se voulait être stylisé en affichant les répliques à l’écran, sauf que voilà, Internet est taquin, et cela n’a fait qu’accentuer le côté très cliché de ces répliques. En français, ça donne ça :

« Donc laissez moi faire le point. Je suis dans un endroit qui ne ressemble pas à la Terre… Je vois des foutus dragons… Et… Oh ouais, je parle à un bracelet. Ouais d’accord, c’est ce que je fais maintenant. Je fais de la magie, je tue des grosses bêtes, je vais me mettre à voler bientôt. »

Du pain béni pour Twitter, qui s’est amusé à détourné ce dialogue avec beaucoup d’humour. On vous laisse avec un florilège des meilleurs détournements, et on vous invite à voir les tweets en réponse pour une bonne dose de rire. Espérons que le reste de dialogues fasse une meilleur impression dans le jeu final.

Pour rappel, Forspoken sortira le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.

