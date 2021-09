Football Manager 2022

Football Manager 2022 est un jeu de gestion footballistique développé par Sports Interactive et édité par SEGA. Comme chaque année, le titre vous laissera incarner un entraineur d'un club de football qui devra gérer de nombreux paramètres comme les transferts, les blessures, les conférences de presse, le déroulement des saisons… Cette édition 2022 ajoute quelques nouveautés comme un staff technique plus développé, une meilleure prise en compte de la data ou encore des tactiques encore plus poussées.