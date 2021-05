Microids annonce Flashback 2 pour 2022 sur PC et consoles

Depuis quelques années Microids est un éditeur prolifique, qui n’hésite pas à piocher dans son catalogue de licences pour ressortir certains projets qui commencent à dater. On avait d’ailleurs eu droit à Flashback 25th Anniversary il y a quelques années, et il faut croire que ce retour signait les prémices d’un projet plus ambitieux, puisque Flashback 2 vient d’être annoncé.

Flashback 2 is in production and will launch in 2022 on consoles and PC. Stay tuned for more information.

Flashback 2 est en développement et sera disponible en 2022 sur consoles et PC. Plus d'informations prochainement ! pic.twitter.com/ZpV0XN3rUT

