Firebird trouve enfin sa date de sortie sur PC, rendez-vous en août pour le road-trip narratif français

Si vous aimez les jeux narratifs octroyant diverses fins en fonction de vos agissements ou choix de dialogues, vous devriez vous intéresser de plus près à ce Firebird. En effet, à l’instar d’un autre jeu indépendant français, Ashwalkers, vous devrez errer en trouvant le « bon chemin » (si tant est qu’il n’y en ait un) afin de parvenir jusqu’au village en question avec suffisamment de ressource et sans périr évidemment. Le voyage n’étant pas de tout repos, vous allez en effet devoir faire la rencontre d’un vingtaine de personnages hauts en couleurs comme un certain Ivan, conduisant le Loup Gris, ou encore de divers événements mettant à mal votre avancée dans le froid le plus total.

Tandis que Mariska et une étrange inconnue du nom de Vassilissa s’aventurent dans le grand froid sibérien à bord d’un camion, le Firebird, elles vont devoir notamment collecter des ressources au fil de leurs pérégrinations, des trouvailles qui pourront s’avérer capitales par moments, tandis que le but sera de recommencer encore et toujours pour découvrir les différentes subtilités offertes par les différents chemins empruntés. Pour cela, le titre nous promet une épopée courte afin de favoriser la rejouabilité. Des paysages pittoresques et enneigés seront au programme dans un style visual novel du plus bel effet.

Plusieurs barèmes et items seront à surveiller pour ne pas finir précocement votre aventure, comme notamment l’argent, votre essence mais aussi l’état du Firebird afin de pouvoir continuer sereinement. Le tout nous est présenté comme un jeu interactif aux multiples fins associées à nos choix à travers un gameplay simple et pacifique, l’occasion de faire une percée dans le folklore slave et tous ses contes comme par exemple Baba Yaga, parfait pour passer un été entre deux mastodontes. Nous ne connaissons pas encore la portée réelle des choix mais l’ensemble semble tout à fait prometteur.

Si les noms associés à Firebird de vous sont pas inconnus, c’est parce que parmi les contributeurs à ce futur titre se cache un certain FibreTigre, un narrative designer et game designer bien connu des amateurs des jeux de rôles, et particulièrement spécialiste de la narration non-linéaire, en plus d’être un auteur de bande dessinées de talents et l’un des créateurs du célèbre jeu de rôle en ligne Game of Rôles avec mistermv, ou d’autres jeux également présentés lors de nos précédents éditions de l’AGFD, comme Les Mondes d’Aria et Out There, une licence qui a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années.

Notons également la présence capitale d’un artiste de talent, Quentin Vijoux, auteur des illustrations faites à la main dans cette œuvre lilloise. Ludogram, le studio à l’origine de ce projet, est basé à Lille et emploie une trentaine de personnes. Il a notamment déjà publié un jeu mobile intitulé Light. Par ailleurs, si cela vous intéresse, à l’occasion de la révélation de leur prochain gros titre, Les Mondes d’Aria, nous avions pu rencontrer l’an passé le fondateur et PDG du studio, Edouard Gaudel, pour nous en dire plus de leurs divers projets.

Si l’envie de ressortir votre anorak vous est insoutenable, pas de panique, votre attente sera de courte durée puisque nous venons donc d’apprendre que Firebird sera disponible uniquement en version dématérialisée au petit prix de 11,99€ sur Steam dès le 2 août prochain, tandis que la version Nintendo Switch sortira un peu plus tard, à une date encore indéterminée. A noter la présence de versions sous-titrées en anglais, en français et en russe.