Out There: Oceans of Time

Out There: Oceans of Time est un roguelike avec de nombreux éléments de gestion mais aussi un fort accent sur la narration et les choix. L'Archon est l'être le plus dangereux de l'univers et malheureusement, il a réussi à s'échapper de votre vaisseau alors que vous le transportiez vers sa prison. Votre mission est donc le récupérer au plus vite tout en recrutant de nouveaux membres d'équipage et en maintenant votre moyen de transport en état de marche. Pour tout cela, il faudra explorer de très nombreuses planètes qui ne ressemblent jamais aux précédentes. Notez qu'Oceans of Time est une histoire indépendante dans l'univers d'Out There et qu'il n'y a donc pas besoin d'avoir fait les autres jeux.