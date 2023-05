Firebird se dévoile au cours d’une séquence de gameplay commentée par FibreTigre

Plongée au cœur du folklore russe

Ce périple entrepris par la camionneuse prend donc, sur le papier, la forme d’un visual novel tout ce qu’il y a de plus classique, avec les traditionnelles mécaniques de choix et d’embranchements. Mais là où Firebird amène un petit peu de fraîcheur, c’est par l’intermédiaire d’un système très abordable de gestion du véhicule. Vu que plusieurs chemins sont possibles, certains causeront par exemple des dégâts au camion, sans compter la prise en compte de la consommation de carburant.

Toutes les aventures proposées par le jeu ne seront donc pas réalisables en une seule run, et toutes ne valent pas forcément la peine d’être vécues non plus en fonction de l’état du camion. Pire, une direction prise pourra même nous conduire au game over, si trop de choix inappropriés s’accumulent, rendant notre véhicule inutilisable. Bien entendu, il existera différentes fins selon notre parcours.

Cette gestion de risques articulera autant le gameplay que la narration, centrée sur le folklore russe. Le simple titre du jeu fait lui-même référence à l’Oiseau de feu, un parmi les nombreux contes de fées inspirant le décor narratif établi par Ludogram. On y retrouvera également Ivan, un compagnon de route de Mariska, avec son camion le Loup Gris, la célèbre Baba Yaga, et bien d’autres encore. Ce mélange d’une Russie contemporaine et d’une autre plus mystique compte livrer un récit passionnant à suivre, mis en scène par le très joli coup de crayon de Quentin Vijoux.

Firebird est prévu pour cet été sur Steam. Une démo est disponible si vous souhaitez vous faire une idée du titre. Consultez notre page dédiée à l’AG French Direct pour retrouver toutes les annonces de la conférence.