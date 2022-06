Accueil » Actualités » Fire Emblem : Un nouvel épisode serait prêt depuis un an et pourrait sortir cette année

Les fans de Fire Emblem n’ont pas eu droit à un nouvel épisode canonique depuis la sortie de Three Houses en 2019, mais ils pourront tout de même revisiter cet univers très prochainement grâce à l’épisode Three Hopes, nettement plus porté sur l’action. De quoi attendre un vrai nouvel épisode, qui pourrait arriver plus vite que prévu selon certains échos, qui faisaient mention de la sortie d’un nouveau Fire Emblem dès cette année.

Double dose de Fire Emblem en 2022 ?

C’est une nouvelle fois Emily Rogers, qui était à l’origine des premiers bruits de couloirs sur cet épisode, qui revient à la charge avec de nouvelles informations relayées par VGC.

Selon l’insider, le jeu serait donc en développement conjoint chez Intelligent Systems, Koei Tecmo et Guts, et devait à l’origine sortir dans le courant de l’année 2020 pour fêter les 30 ans de la saga. Cela ne s’est pas passé comme prévu, mais Rogers clame tout de même que le jeu serait maintenant terminé depuis un an, et attendrait d’être officialisé.

Parmi les autres détails révélés, le protagoniste aurait des cheveux rouges et bleus, tandis que sa mère serait un dragon. Le jeu incorporerait aussi le système d’Emblèmes, qui permettrait d’invoquer des personnages en provenance d’autres épisodes.

Prenez évidemment toutes ces informations avec des pincettes, en attendant une éventuelle confirmation. Si un Nintendo Direct a lieu à la fin du mois de juin, donc après la sortie de Three Hopes, ce sera peut-être l’occasion de découvrir ce nouvel épisode, s’il existe.