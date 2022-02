Fire Emblem : Un autre épisode serait proche de la fin de son développement pour une sortie fin 2022/début 2023

Lors du dernier Nintendo Direct, les fans de Fire Emblem ont peut-être vécu un ascenseur émotionnel en voyant un nouvel opus être annoncé avant de voir qu’il s’agissait en réalité d’un second épisode du spin-off Fire Emblem Warriors. Mais on se doute bien que Intelligent Systems est actuellement à l’œuvre sur un nouvel épisode canonique pour la série, la question étant maintenant de savoir quand il sera révélé. Une insider qui a déjà fait ses preuve, Emily Rogers, donne justement plus de détails à ce sujet, toujours à prendre avec des pincettes.

Double ration de Fire Emblem en 2022 ?

Selon Emily Rogers, via un post sur Famiboard repéré par VGC, un nouveau Fire Emblem serait effectivement en préparation, et serait d’ailleurs proche de la fin de son développement, et que le studio a eu droit à trois ans de développement avec l’aide d’un studio de support.

En plus des informations en sa possession, elle avance qu’une sortie fin 2022 serait tout à fait envisageable, avec un report possible au premier trimestre 2023 si le line-up de Nintendo est assez bouché en fin d’année. Elle spécule ensuite que le scénario de 2017 avec la sortie de Fire Emblem Warriors et Fire Emblem Echoes pourrait se répéter en 2022, avec d’abord la sortie de Three Hopes et celle du nouvel épisode en fin d’année.

Rien n’est garanti ici, et il faudra sans doute attendre le prochain Nintendo Direct, probablement cet été, afin d’en savoir plus.