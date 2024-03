Final Fantasy XVI : L’optimisation de la version PC est presque finalisée, une démo sera disponible avant sa sortie

Des configurations requises très gourmandes ?

On ne pourra sans doute pas jouer à la version PC de Final Fantasy XVI avant que The Rising Tide soit disponible sur PS5, mais le portage avant. Il avance même très bien, étant donné que son producteur a déclaré chez Game Informer que cette version était « dans les dernières étapes d’optimisation ». Sans nous donner un calendrier précis, Yoshida indique que l’attente devrait maintenant se compter en mois :

« Je pense que dans un peu plus de temps, nous pourrons annoncer cela. Mais une chose est sûre : ce ne sera pas trop lointain dans le futur ; ce ne sera pas un an, ce ne sera pas deux ans, ce sera probablement plus court que cela, alors restez à l’écoute. »

On peut parier que Square Enix sera prêt à nous en dire un peu plus à l’occasion de la PAX East qui se tiendra le 22 mars puisque Naoki Yoshida et son équipe seront présents sur place pour parler du jeu.

Ce que le producteur peu déjà nous dire, c’est que ce portage devrait être plutôt gourmand, avec des configurations requises qui seront forcément un peu élevées. Pour s’assurer que vous êtes en mesure de faire tourner le jeu sur votre machine, une démo sera proposée avant la sortie de cette version. Là encore, pas de date pour cet essai gratuit.