Final Fantasy XVI : La possibilité d’un autre DLC « n’est pas de zéro » selon Naoki Yoshida, mais il ne faut pas trop y croire

Pendant un temps, Final Fantasy XVI ne devait avoir droit à aucun DLC. Square Enix s’était tout de même assuré d’avoir un peu de marge pour venir rentabiliser un peu plus le projet, et ce sont donc deux contenus supplémentaires qui ont été annoncés, à savoir Echoes of the Fallen et The Rising Tide. ce dernier devrait voir le jour d’ici quelques semaines, et à cette occasion, Naoki Yoshida, producteur de cet épisode, s’est entretenu avec Game Informer sur les coulisses de sa création et s’il serait vraiment le point final de cette aventure.