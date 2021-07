Final Fantasy XVI met la priorité sur l’anglais pour ses enregistrements

Final Fantasy XVI va rompre une longue tradition depuis que la franchise de Square Enix dispose de doublages. Un détail qui a tout de même son importance.

British first

Le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, a révélé dans une interview que le jeu a pour base l’anglais britannique pour tout ce qui concerne l’enregistrement des voix ainsi que des expressions faciales :

« Nous mettons la priorité sur les enregistrements anglais. Et nous les faisons plus précisément avec l’anglais britannique… Nous utilisons la capture faciale, cela veut dire qu’ensuite nous ne serons pas obligé de faire des ajustements à la main pour chaque visage durant les custscenes. »

Il explique ensuite que même si toutes les cutscenes n’utilisent pas ce procédé, le RPG usera de la motion capture complète simultanément avec les enregistrements de voix. Le doublage japonais devrait d’ailleurs commencer très bientôt toujours selon Naoki Yoshida.

Malgré cette précision, il ne faut pas espérer avoir des nouvelles de Final Fantasy XVI de sitôt ni même au prochain Tokyo Game Show. En effet, dans une interview avec le Washinton Post, Naoki Yoshida exprimait son envie de montrer les avancées quand il y’aura des choses concrètes afin de ne pas trop faire monter l’engouement (et de surcroit la longue attente).

Final Fantasy XVI reste encore très mystérieux et on sait seulement qu’il est prévu sur PS5 et PC sans aucune fenêtre de sortie.