Final Fantasy XVI et Final Fantasy Pixel Remaster sauvent les meubles dans le dernier bilan en berne de Square Enix

Depuis le lancement de Final Fantasy XVI, une grande question règne autour de la rentabilité du projet et de son succès, même si Square Enix avait déclaré qu’il avait atteint les résultats prévus. On peut aujourd’hui voir via le bilan du dernier trimestre de l’éditeur que le jeu est l’un des seuls temps forts pour Square Enix sur ces derniers mois, aux côtés de de Final Fantasy Pixel Remaster, qui a lui aussi réalisé de bonnes ventes. Des ventes qui permettent d’ailleurs à la saga d’atteindre les 185 millions de jeux vendus, en prenant en compte tous les épisodes.

En comparaison à l’année dernière sur la même période, le segment des jeux dits « HD » (les jeux sortis sur consoles et PC, principalement solo) s’en sort bien contrairement au segment des MMO qui est en baisse, dans l’attente d’une grande remontée en 2024 avec la sortie de l’extension Dawntrail pour Final Fantasy XIV. La hausse des ventes de jeux d’une année à l’autre doit donc beaucoup à l’aventure de Clive, même si les profits ne suivent pas étant donné que Square Enix a choisi d’amortir les couts de développement durant cette même période, tout comme le budget marketing. Une baisse de profits qui peut aussi s’expliquer par la faiblesse du yen actuellement, selon Eurogamer.

En somme, malgré les bonnes ventes de certains de ses jeux sur cette année fiscale en cours, Square Enix semble payer les pots cassés des précédentes sorties et des échecs, comme dans le secteur du mobile. Final Fantasy VII Ever Crisis est nommé (aux côtés de Dragon Quest Champions) afin d’affirmer qu’il n’a pas permis de de « compenser les faibles performances de titres déjà existants ». Ce qui voulait sans doute aussi dire qu’il n’a pas réussi à éponger l’échec cuisant de The First Soldier. Le titre est cependant sorti en septembre et n’a donc eu qu’un mois pour faire fonctionner son modèle économique.

Il faudra attendre d’avoir ses prochains résultats lors du bilan du troisième trimestre de l’année fiscale, afin de voir comment il s’en sort sur la durée. D’autant plus que l’éditeur souhaite visiblement rameuter les fans des autres épisodes de la saga sur le jeu, comme on peut le voir avec le prochain évènement qui se concentrera sur un crossover avec Final Fantasy IX.

Coming Soon#FFIX Crossover Event!

Starting from Nov. 9, we will be hosting a Crossover Event with FINAL FANTASY IX! In this event, Black Waltz will appear as the boss!

Furthermore, look forward to #FF7EC characters dressed in FFIX character gear! pic.twitter.com/D8shYJBy1v

— FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) November 7, 2023