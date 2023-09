Déjà 3 millions d’unités vendues pour les jeux Final Fantasy Pixel Remaster

En mai dernier, la série des Final Fantasy Pixel Remaster pouvait déjà se targuer d’avoir vendu plus de 2 millions de jeux, mais l’arrivée de sa version boîte a bien booster ce chiffre, malgré les ruptures de stock concernant cette édition physique, désormais assez rare et collector.

Square Enix est aujourd’hui en mesure de nous dire qu’en quelques mois seulement, la série a vu bondir son chiffre de ventes d’un million supplémentaire, lui permettant d’atteindre les 3 millions de copies écoulées. De ce que l’on comprend, cela englobe les ventes de la compilation entière (vendue en boite par exemple) ainsi que les ventes des jeux à l’unité (de Final Fantasy I à Final Fantasy VI), puisque chaque titre peut être acheté séparément. Le total est aussi calculé à l’aide des ventes sur toutes les plateformes, aussi bien sur PC, mobiles, PS4 et Nintendo Switch.

Un beau succès qui devrait naturellement donner des idées à l’éditeur, avec sans doute un peu plus de remasters à venir.

A victory fanfare awaits!

The Final Fantasy Pixel Remaster series has now reached 3 million copies sold across PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam, and mobile!

Thank you so much for your support and for sharing this EXP with us. pic.twitter.com/crBF2gXlcA

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) September 5, 2023