Final Fantasy XIV fait face à une rupture de stock… de clés numériques

Le succès de Final Fantasy XIV n’est plus à prouver, et malgré les années, le jeu semble séduire toujours plus de nouveaux joueurs et joueuses. Il y a peu, le jeu établissait son nouveau record sur Steam avec un pic de joueurs en simultané qu’il n’avait jamais atteint auparavant, et désormais, le jeu est en rupture de stock. Jusque là, rien d’étonnant, mais on parle ici de stocks dématérialisés.

Une question de taille de serveur ?

Cela se passe du côté des serveurs nord-américains, où le jeu est en rupture de stock de clés numériques sur le store Square Enix, ce qui veut dire qu’il n’est plus possible de se procurer des éditions dématérialisées du jeu. Il n’est d’ailleurs plus possible de se créer de nouveaux personnages là-bas. Une situation assez inhabituelle qui a fait l’objet de nombreux posts Reddit, et qui démontre de la popularité du jeu.

Mais comment peut-il y avoir une pénurie de copies numériques ? Rien n’est confirmé, mais cela pourrait en vérité s’expliquer facilement. Il est possible qu’une limite ait été instaurée afin de ne pas surcharger les serveurs du jeu. En somme, si trop de copies sont vendues, les ventes cessent durant un moment afin que l’équipe du jeu puisse augmenter la taille des serveurs. Cela évite alors d’avoir des problèmes de connexion pour les autres utilisateurs et d’avoir des serveurs bourrés à craquer.

On imagine donc que quand les serveurs seront agrandis, les « stocks » numériques reviendront à nouveau à la normale. Au moins, Square Enix peut se frotter les mains devant un tel engouement, surtout avec Endwalker qui arrive à la fin de l’année.