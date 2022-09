Final Fantasy XIV : Phil Spencer n’abandonne pas l’idée de voir le MMO sur Xbox

Microsoft a fait des gros efforts pour se rapprocher des studios japonais, avec de plus en plus de portages Xbox de jeux japonais qui arrivent via le Game Pass, mais l’entreprise n’a pas encore réussi à mettre la main sur l’un des jeux les plus populaires du moment chez Square Enix. On parle ici de Final Fantasy XIV, disponible uniquement sur PC et sur les consoles PlayStation, malgré le fait que Phil Spencer ait annoncé que le MMO arriverait un jour ou l’autre sur les consoles Xbox. Sauf que cela fait maintenant 3 ans que le grand manitou de Xbox a déclaré cela, et toujours aucun portage en vue. Mais l’idée n’est pas abandonnée.

La collaboration continue entre Microsoft et Square Enix

Durant le Tokyo Game Show, Phil Spencer a pu s’entretenir avec beaucoup de médias, dont Game Watch (avec un échange relayé par VGC), qui est revenu sur la question Final Fantasy XIV. Visiblement amusé par ce rappel, Spencer a déclaré, avec le sourire :

« Naturellement, nous n’avons pas encore abandonné. Il s’agit d’un engagement de Microsoft et de Square Enix envers les joueurs et nous continuerons à coordonner nos efforts. »

Le travail semble donc être toujours en cours, même si l’on imagine que ce n’est actuellement pas la priorité de Naoki Yoshida et de ses équipes en ce moment. Mais il y a visiblement un peu d’espoir, du moins du côté de chez Phil Spencer.