Final Fantasy XIV est prévu pour durer encore des années, au moins 5 ans selon Yoshida

Lors de l’annonce de Final Fantasy XIV Endwalker, beaucoup de fans ont craint que cette extension marquait le début de la fin pour le célèbre MMORPG de Square Enix, étant donné qu’il est sur le point de mettre un point final à l’histoire en cours. Mais qu’ils se rassurent, Final Fantasy XIV est là pour durer, comme l’a réaffirmé Naoki Yoshida lors d’une interview accordée au Washington Post.

Final Fantasy XIV n’est pas proche de sa fin

Yoshida s’est exprimé sur le fait que le jeu continuait sa croissance avec près de 30 millions d’aventuriers, et que cette expansion n’est pour le moment pas sur le point de s’arrêter. Pour occuper ces joueurs, il faudra donc du contenu, et Yoshida affirme que des plans sont déjà prévus pour la suite.

Il explique alors comment lui et son équipe s’organisent pour ajouter du nouveau contenu, en divisant l’équipe avec une partie pour développer les mises à jour régulières, et une autre partie qui pense à l’avenir. On apprend par exemple que le scénario d’Endwalker a été écrit en octobre 2019, bien avant que l’on apprenne son existence donc.

Cela demande une sacrée organisation et afin de maintenir ce rythme constant de nouveauté, Final Fantasy XIV n’est pour l’instant pas prévu sur d’autres plateformes à cause de cela. Yoshida précise qu’il adorerait voir le jeu sur Xbox et d’autres plateformes, mais que les extensions prennent beaucoup de temps et d’efforts à déployer, ce qui laisse peu de place à un portage. Cela ne veut pas dire que c’est impossible, mais Yoshida préfère parler de « long-terme » pour ajouter des plateformes en plus, ce qui indique qu’un portage sur Xbox n’est pas pour demain.

Avec ce rythme et toutes les idées de l’équipe, Final Fantasy XIV Endwalker ne marque pas la fin de l’aventure, loin de là. Yoshida déclare alors que « Final Fantasy XIV pourrait ne jamais prendre fin« , et qu’il voit dans tous les cas au minimum 5 ans de plus de durée de vie pour le jeu.

Rien de neuf sur Final Fantasy XVI

Naturellement, The Washington Post a aussi profité de l’occasion pour interrogé l’intéressé sur son prochain projet, Final Fantasy XVI. Yoshida est une nouvelle catégorique et refuse de donner plus de détails sur le jeu, tout en expliquant pourquoi :

« Nous ne voulons pas dire des choses qui ne sont qu’à moitié préparées et donner lieu à de la spéculation sur le titre. Avec les fans de Final Fantasy, selon l’épisode que vous préférez, les choses qui vont vous exciter diffèrent. […] Dire quelque chose qui n’est pas bien préparé est définitivement un grand risque. Si quelque chose est dit à propos d’un détail, cela va se répandre sur les réseaux, et les gens vont alors se créer des attentes. Alors avec Final Fantasy XVI, quand nous aurons plus d’informations à apporter, nous espérons montrer quel genre de jeu nous allons apporter, et quel genre d’excitation cela peut causer. »

En somme, Yoshida ne veut pas faire monter la hype autour du jeu tant qu’il n’y a rien de plus concret à montrer, tout comme il ne veut pas se précipiter pour montrer chaque détail afin de ne pas créer des attentes démesurées.

Final Fantasy XIV Endwalker est attendu pour cet automne sur PC, PS4 et PS5.