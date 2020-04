Final Fantasy VII Remake sort aujourd’hui, tout ce qu’il faut savoir

Alors qu’il n’était encore qu’un rêve pour les fans il y a quelques années, Final Fantasy VII Remake débarque aujourd’hui sur PlayStation 4. Si vous n’êtes pas encore familier avec le jeu de Square Enix, voici un récapitulatif de toutes les informations à connaitre sur le jeu.

Que raconte Final Fantasy VII Remake ?

Ce remake reprend les événements du début de Final Fantasy VII, lorsque l’aventure se déroule à Midgar. Ainsi, cet opus s’arrête à cet endroit, mais il intègre énormément de contenu scénaristique en plus avec quelques modifications au passage.

On suit les aventures de Cloud, ex-SOLDAT (une unité d’intervention d’élite) devenu aujourd’hui mercenaire dans la grande ville de Midgar. Engagé par la groupe Avalanche, Cloud se met en quête de détruire les réacteurs Mako de la ville, qui puisent dans l’énergie de la Terre pour alimenter la cité. Lui et ses compagnons font alors face à la Shinra, une société qui règne en maître sur la ville et qui dispose de lourdes forces armées.

Au fur et à mesure de son combat contre la Shinra, Cloud voyage au sein de Midgar en arpentant les quartiers renommés tout comme les bidonvilles, où sont entassés les habitants les moins fortunés. Il rencontre alors de nombreux personnages, dont Aerith, une jeune vendeuse de fleurs qui semble cacher quelques secrets. Et comme la menace de la Shinra n’était pas suffisante, le grand « héros » Sephiroth revient tourmenter le pauvre Cloud, victime d’hallucination…

Quid du gameplay ?

Contrairement au Final Fantasy VII original, ce remake s’orient du côté des A-RPG et nous propose des combats en temps réel, sans tour par tour. Ainsi, il est possible de contrôler les différents personnages directement. Cependant, pour réaliser certaines actions, il faut attendre que la barre ATB soit rechargée, comme dans l’opus original.

De plus, une pause tactique permet de figer le temps afin de retrouver les sensations du tour par tour. On peut alors se balader dans les menus afin de choisir sa prochaine action, afin de mieux cibler la faiblesse des adversaires. En faisant cela, leur barre de Choc augmentera, ce qui permettra de les déstabiliser.

Le système de matérias fait son retour, tout comme les invocations qui sont toujours aussi impressionnantes. Les armes peuvent dorénavant être améliorées pour faire progresser certains caractéristiques des quatre personnages jouables de cet opus, à savoir Cloud, Barret, Tifa et Aerith.

Si vous voulez en apprendre plus sur ce système de combat, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié qui revient en détails sur les spécificités du gameplay.

Résumé des informations importantes

Le récit de Final Fantasy VII réinventé avec du contenu inédit

Une histoire qui se concentre sur les événements de Midgar

Un gameplay plus dynamique

Des combats en temps réel

Un mode tactique qui permet de ralentir le temps

Les matérias et invocations sont de retour

4 personnages jouables

Plateforme : PlayStation 4 (exclusivité temporaire d’un an)

Sortie le 10 avril

Prix : environ 60 euros

PEGI 16