En réinventant complètement l’aventure, Final Fantasy VII Remake a apporté de nombreux changements au gameplay, notamment au système de combat du jeu. Exit donc le vrai tour par tour, place à l’action, avec des contrôles libres. Pour ceux qui seraient perdus face à ce nouveau système, nous vous résumons ici les bases et les subtilités des combats de Final Fantasy VII Remake.

Les bases du système

Dès le début de votre partie, il vous sera demandé de choisir votre niveau de difficulté. Parmi les choix, vous verrez apparaître le mode Classique, sur lequel nous reviendrons plus tard. Le système de combat normal vous proposera d’incarner un personnage librement, dans la mesure où vous serez libres de contrôler ses mouvements en combat, avec un système d’esquive et de garde.

Il pourra alors enchaîner les attaques basiques avec la touche carré, puis les attaques lourdes avec triangle. Ces dernières changent en fonction du personnage. Par exemple, Cloud passera en « Bravoure du SOLDAT », ce qui rendra ses mouvements plus lents, mais ses attaques plus puissantes. Barrett pourra quant à lui tirer une salve plus importante, en appuyant sur cette même touche, et devra attendre que son canon recharge avant d’attaquer à nouveau avec.

Il est possible de changer de personnage à n’importe quel moment via les flèches directionnelles. Cela permet de mieux gérer certains ennemis qui se tiennent à distance, en prenant Barrett ou Aerith par exemple, mais aussi de libérer un personnage de l’emprise d’un ennemi.

La jauge ATB

Les fans de la première heure seront ravis d’apprendre que malgré la disparition du tour par tour, l’élément principal des combats de Final Fantasy VII a été conservé, à savoir la jauge ATB. Au fur et à mesure de vos attaques traditionnelles, votre jauge ATB augmentera jusqu’à atteindre un premier palier.

Dès que la condition est remplie, vous serez en mesure de lancer une capacité plus puissante qu’une attaque normale, d’utiliser un objet ou de lancer un sort.

Pour certaines compétences, il sera nécessaire d’avoir deux paliers de jauge ATB pour pouvoir les lancer. Pour la remplir au plus vite, effectuez des attaques normales. Gardez bien cette jauge à l’œil, car elle seule vous permettra de vous soigner quand le combat s’envenime. Il faut donc parfois économiser vos actions selon la situation en combat.

Notez que vous pouvez attribuer ces sorts et compétences à des raccourcis sur la manette, en appuyant sur L1 + croix, carré, triangle ou rond.

La Transcendance

Si les affrontements s’éternisent, vous serez en mesure d’utiliser une capacité de Transcendance, qui remplace les « Limites » du Final Fantasy VII traditionnel.

Ces compétences fonctionnent de la même manière : plus votre personnage attaquera et se fera endommager, plus sa jauge de Transcendance se remplira. Il pourra alors lancer une attaque dévastatrice sur l’ennemi.

Les invocations

Les invocations font bien entendu leur retour dans ce remake. A ce jour, on en compte 7, à savoir :

Mog & Chocobo

Ifrit

Shiva

Leviathan

Carbuncle (bonus de précommande)

(bonus de précommande) Poussin Chocobo (bonus de précommande)

(bonus de précommande) Cactuar (bonus de précommande)

Notez que les trois dernières invocations listées ne sont en réalité que des aides de moindre envergures, et ne sont pas vraiment comparables aux quatre premières. Pour ce qui est d’Ifrit et compagnie, ces grands esprits viendront vous aider en combat mais de manière plus efficace qu’auparavant.

Elles resteront sur le terrain durant un moment et feront office de quatrième personnage de votre groupe. Il n’est, bien entendu, pas possible de les incarner directement, mais vous pouvez leur donner des ordres en puisant dans votre jauge ATB pour qu’ils lancent de puissantes attaques. Dès que leur temps d’invocation arrivera à son terme, ils quitteront le terrain avec fracas en lançant une ultime compétence.

Le système de Fragilité et de Choc

Si vous avez déjà joué à Final Fantasy XIII, ce système ne vous sera pas totalement étranger. Au fur et à mesure de vos attaques sur les ennemis, vous verrez une barre se remplir progressivement au-dessus d’eux, correspondant à leur jauge de Choc. Le but est de la remplir jusqu’au bout pour que ces derniers passent en état de Choc.

Lorsque cela arrive, les ennemis tombent à terre et sont beaucoup plus vulnérables qu’avant. C’est le moment de lancer de grosses attaques (comme les compétences de Transcendance) sans risque de contre-attaque.

Cette jauge met cependant du temps à monter. Pour la faire progresser plus vite, il faut viser les points faibles des ennemis. Par exemple, les machines sont souvent sensibles au sort Foudre, tandis que les humains et molosses craignent le feu.

En lançant ce type d’attaque, il y a une chance pour que vos opposants passent au stade Fragilité, qui les rend inactifs durant quelques secondes (moins qu’en Choc). C’est à ce moment que vous pourrez faire augmenter sa jauge de Choc plus vite en augmentant vos assauts.

La pause Active et le Mode classique

Si tout cela va trop vite, ou si vous avez besoin de lancer un sort qui n’est pas attribué à l’un de vos raccourcis, vous pouvez activer la pause active. Le temps va alors ralentir de manière considérable autour de vous, vous laissant alors le temps d’aller fouiller dans le menu pour prévoir votre prochaine attaque.

Cette pause active est presque indispensable en combat, et vous permet de souffler un peu tout en pensant à la bonne mesure à adopter. Elle est surtout utile pour bien cibler les faiblesses ennemis en choisissant de lancer un sort plus efficace que ceux disponibles dans les raccourcis.

Le mode Classique : un presque tour-par-tour

Mais si vous êtes vraiment allergique à l’action, ou si tout simplement Final Fantasy VII Remake est votre premier jeu dans ce genre bien précis, le mode Classique vous sera d’une grande aide. Ici, pas besoin de contrôler les mouvements du personnage, l’IA s’en chargera pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de garder un œil sur la jauge ATB et sélectionner les actions à effectuer.

Combiné avec la pause active, ce système ressemble alors à s’y méprendre à un système au tour par tour, bien plus dynamique à l’écran. Cela permet ainsi à ceux qui veulent retrouver les sensations d’antan de jouer comme ils avaient plus ou moins l’habitude de le faire dans le jeu original.

Si vous avez d’autres questions sur ce Final Fantasy VII Remake, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.