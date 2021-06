Final Fantasy VII Remake se met à jour avec sa version 1.02 pour le transfert de sauvegarde

Final Fantasy VII Remake va avoir droit à sa version PS5 dans peu de temps, et qui dit nouvelle version, dit également transfert de sauvegarde. Si certains font cela facilement sans que les utilisateurs n’aient à effectuer des tâches trop complexes, c’est parfois plus compliqué, à l’image de Marvel’s Avengers ou Marvel’s Spider-Man. Et ce sera aussi le cas pour Final Fantasy VII Remake.

Un transfert depuis la version PS4

Une version 1.02 vient d’arriver pour Final Fantasy VII Remake, des mois après la 1.01. Cette fois-ci, cette mise à jour servira essentiellement à mettre en place le système de transfert de sauvegarde, qui apparait dans le menu principal du jeu.

Grâce à lui, vous pourrez alors choisir les sauvegardes que vous souhaitez transférer vers Final Fantasy VII Remake Intergrade. Vous l’aurez compris, il faudra donc que votre version PS4 soit toujours installée pour effectuer cette manœuvre, ce qui ne plaira pas aux petits débits.

Rappelons que cela est seulement possible si vous avez acheté le jeu, puisque la version PS Plus qui a été offerte en mars ne peut pas être upgradée sur PS5.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur PlayStation 5 dès le 10 juin prochain.