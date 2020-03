Final Fantasy VII Remake : deux nouvelles pubs japonaises avec des images inédites

Tandis que les joueurs redoutent de voir leur copie physique de Final Fantasy VII Remake arriver en retard, Square Enix continue activement la promotion autour de son jeu, notamment au Japon où deux nouvelles publicités sont apparues.

Deux courts extraits en plus

Ces deux vidéos mettent en avant les combats et l’histoire du jeu, avec quelques images encore jamais vues, donc gare au spoilers éventuels. On remarquera surtout la présence de Sephiroth et des séquences qui semblent bien être inédites à ce remake, ainsi que les invocations qui se montrent très rapidement.

Final Fantasy VII Remake sera disponible sur PlayStation 4 dès le 10 avril 2020.