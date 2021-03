Final Fantasy VII : Nomura donne plus d’infos sur Intergrade et Ever Crisis

Final Fantasy VII Remake Intergrade va donner plus de nouvelles dès ce dimanche à l’occasion d’un stream organisé par Sony Japan, mais Famitsu a pu interviewer Testuya Nomura, le directeur créatif de toute la saga Final Fantasy VII, afin d’éclaircir certains points concernant le DLC du jeu. L’intéressé a également donné de nouvelles information sur les jeux mobiles, notamment sur le modèle économique de Ever Crisis.

Des invocations en plus pour Yuffie

New interview with Tetsuya Nomura – Episode Yuffie has new summons and Materia

– Only Yuffie is playable

– You can fight together with Sonon during combat (pressing L2) as seen in the trailer

– No further DLC planned; focus in part 2 for nowhttps://t.co/IUz4w7ydKb pic.twitter.com/MHzy0UjYCX — Nibel (@Nibellion) March 17, 2021

L’insider Nibel a pu résumer l’interview du Famitsu et nous apprend plusieurs choses sur le DLC consacré à Yuffie dans la version PS5 du titre. On nous rappelle une nouvelle fois que seule Yuffie sera jouable ici, mais que l’on pourra faire appel à Sonon avec la touche L2 pour effectuer des attaques combinées, comme on a pu le voir dans les trailers.

Ce qui est nouveau ici, c’est la mention de nouvelles matérias, mais aussi de nouvelles invocations dans le jeu. Final Fantasy VII regorge d’invocations, et le remake n’en mettait que très peu en avant, histoire d’en garder pour la suite. Les paris sont lancés quant à l’identité de ces nouvelles invocations. Ramuh ? Kjata ?

Nomura précise que seul ce DLC est prévu pour le jeu, pour le moment. La partie 2 du Remake est toujours en cours et est le focus principal des équipes de développement, ce qui fait que le jeu avance très bien selon lui. Le développement d’Intergrade aiderait d’ailleurs les équipes à se familiariser avec la PS5 pour exploiter toute sa puissance dans le prochain épisode.

The First Soldier et Ever Crisis

Tetsuya Nomura a ensuite brièvement évoquer The First Solider, le Battle Royale dans le monde de Final Fantasy VII qui a surpris pas mal de monde lors de son annonce. Le but de Square Enix est clair avec ce projet : conquérir de nouvelles audiences qui ne connaissent pas forcément Final Fantasy.

Reste à voir si cela marchera, mais en tout cas, Nomura n’a pas voulu d’un jeu au rabais, et indique qu’il souhaite produire une expérience solide avec des visuels époustouflants pour du mobile. Un système de classes et de jobs promet d’approfondir le gameplay pour se différencier des autres jeux du genre.

Concernant Ever Crisis, qui s’adresse quant à lui bien plus aux fans, il indique que tous les épisodes qui sortiront sur le jeu seront gratuits. En somme, lorsque les épisodes consacrés à Advent Children, Crisis Core ou autre arriveront, il ne sera pas nécessaire de dépenser de l’argent supplémentaire. En revanche, un système de gacha sera mis en place pour débloquer des nouvelles armes.

Final Fantasy VII Intergrade sera disponible sur PS5 dès le 10 juin prochain. The First Soldier arrivera sur mobiles en 2021, et il faudra attendre 2022 pour Ever Crisis.