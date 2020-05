Initialement annoncé pour le 23 janvier, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered avait été repoussé à cet été sans plus de précision. Aujourd’hui nous apprenons la date de sortie précise.

Une sortie en août

Ainsi, le RPG jouable jusqu’à 4 de Square Enix sera disponible le 27 août , du moins au Japon puisque l’annonce ne s’est faite que pour le pays du soleil levant. Néanmoins, la première date ayant été annoncée comme mondiale, celle-ci devrait logiquement suivre le même chemin, même si nous attendrons une confirmation officielle.

Nous apprenons par la même occasion que le jeu coûtera 4800 yens sur consoles tandis que les versions mobiles coûteront 2820 yens (environ 40€ et 24€ respectivement). Les versions mobiles auront droit à une version d’essai gratuite.

Rappelons enfin que ce remastered proposera du online avec fonctionnalités de cross-play et de cross-save, ainsi que du contenu inédit (donjon, équipements etc.) .Final Fantasy Crystal Chonicles Remastered sera donc disponible le 27 août au moins au Japon sur PS4, Switch, iOS et Android. Vous pouvez retrouver du gameplay par ici en attendant.