Square Enix arrête complètement le support de Final Fantasy Crystal Chronicles sur iOS à cause d’un bug

L’éditeur lâche l’affaire

Le dernier bug en date sur la version iOS de Final Fantasy Crystal Chronicles est si grand que Square Enix a décidé de stopper les frais et de retirer le jeu du marché. Depuis quelques temps, les chats in-app ne fonctionnaient plus correcter et il était devenu difficile d’accéder au contenu additionnel acheté. Après avoir enquêté sur le bug en question, Square Enix en est arrivé à la conclusion que la correction était trop difficile, obligeant l’éditeur à abandonner cette version :

« Le 24 janvier 2025, un dysfonctionnement empêchant de jouer au contenu payant de la version iOS de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, disponible gratuitement sur l’AppStore, est survenu chez les joueurs ayant acheté du contenu additionnel, y compris la version complète permettant de jouer à tous les donjons. Ce dysfonctionnement est dû à une modification du système de paiements additionnels. Après examen, nous avons déterminé qu’il nous serait difficile de corriger ce problème, et c’est avec nos plus plates excuses que nous vous annonçons la fin de service de l’application. Veuillez vous référer aux explications ci-dessous pour les demandes de remboursement. »

On imagine mal qu’un bug soit si critique qu’il ne puisse pas être corrigé, c’est pourquoi on semble plutôt y voir ici la volonté de Square Enix de ne pas injecter trop d’argent dans ce problème pour un jeu qui ne lui rapportait sans doute plus grand chose. L’éditeur indique que les utilisateurs ayant acheté des produits en janvier seront remboursés en se rendant sur le centre d’assistance.