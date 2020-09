Que vaut le remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles ? Notre avis vidéo

Il y a quelques jours, Square Enix nous a sorti Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, une édition remise au goût du jour du RPG sorti à l’époque de la GameCube. Titre emblématique, notamment pour sa coopération locale, le jeu est maintenant disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android.

Toujours très sympathique dans son approche et ses mécaniques, cette version réactualisée à cependant pas mal de défauts et de choses à redire. On fait le point dans ce test en vidéo où l’on vous partage notre avis sur le titre initial ainsi que sur les nouveautés de ce remaster.