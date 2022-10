FIFA 23 signe le plus gros lancement de toute la série

Electronics Arts signe son tout dernier jeu FIFA de son histoire avec FIFA 23. Autant dire qu’avant de passer la main à EA Sports FC, l’éditeur voulait que cette collaboration se termine en beauté, et le pari est réussi. FIFA 22 avait déjà établi un lancement record en son temps, mais il n’aura finalement pas tenu plus d’une année puisque EA nous apprend aujourd’hui que FIFA 23 a réalisé le meilleur lancement de la série.

Un record avant les adieux

L’éditeur nous annonce aujourd’hui que FIFA 23 compte 10,3 millions de joueurs et de joueuses, et ce seulement sur sa première semaine de sortie. C’est plus d’un million de plus que l’opus précédent, qui avait réuni 9,1 millions de personnes en son temps, ce qui était déjà remarquable.

Avec un tel résultat, FIFA 23 se hisse tout en haut du panthéon des ventes de la série, et EA compte maintenant sur le future Coupe du Monde pour rameuter encore plus de personnes sur le jeu, comme le déclare Nick Wlodyka, general manager chez EA Sports :

« La réponse de nos fans a été tout simplement incroyable, et nous sommes ravis que notre communauté joue avec ses joueurs et équipes préférés sur FIFA 23 en un nombre record. Avec les Coupes du Monde masculine et féminine et les mises à jour passionnantes de notre contenu sur le football féminin encore à venir, nous commençons tout juste à offrir aux joueurs l’expérience la plus authentique et la plus immersive à ce jour. »

FIFA 23 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia et dans une version essentielle sur Switch.