FIFA 23, où le trouver au meilleur prix ?

FIFA 23 sera un épisode historique pour la licence, puisqu’il signe la fin de la collaboration entre Electronic Arts et la FIFA. Cet opus est donc un baroud d’honneur avant une petite révolution dans le monde des jeux de football, mais ce qui intéresse surtout la communauté, c’est de savoir si cet épisode est plus convaincant que FIFA 22. Pour celles et ceux qui ont hâte de découvrir le titre et qui veulent y jouer dès sa sortie, voici où trouver FIFA 23 au meilleur prix.

Où acheter FIFA 23 au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où FIFA 23 est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme bien souvent, c’est Amazon et Leclerc qui affichent les meilleurs prix au lancement, avec des offres qui font tomber le jeu en dessous des 60 euros.

FIFA 23 est attendu pour le 30 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.