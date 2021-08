FIFA 22 : Sans Pierre Ménès mais avec Hervé Mathoux aux commentaires

Depuis plusieurs années, FIFA était rythmé par au moins deux commentateurs lors des matchs. Pour FIFA 22, cela sera différent et seul l’inoxydable Hervé Mathoux sera bel et bien de la partie. Cela fait suite à l’arrêt de la collaboration avec Pierre Ménès suite à des propos plus que limite lorsqu’il était chez Canal Football.

Une première depuis 2007

C’est donc pour la première fois depuis 2007, soit Fifa 08, qu’un seul commentateur se chargera de mettre l’ambiance durant vos parties locales ou en ligne. Une décision étrange de la part d’Electronic Arts de ne pas remplacer Pierre Ménès par quelqu’un d’autre alors que l’arrêt de la collaboration date de mars dernier, de quoi laisser le temps de se ré-organiser.

En attendant, EA adaptera certaines phrases de Hervé Mathoux afin de les transformer en commentaire solo. On imagine qu’il faudra se contenter de ça pour cette année même si pas mal de joueurs désactivent simplement les commentaires pour plus d’immersion.

