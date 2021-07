FIFA 22 montre son gameplay et l’HyperMotion dans une nouvelle vidéo

Tandis que FIFA 22 fait un peu grincer des dents chez les joueurs et joueuses PC, qui auront droit à la version ancienne génération du jeu, et pas celle proposée sur PS5 et Xbox Series (ainsi que Stadia), Electronic Arts continue à mettre en avant sa fameuse technologie d’HyperMotion, qui rend le tout bien plus fluide, et qui est la grande nouveauté de cet opus.

Des animations plus fluides que jamais

Le jeu de foot met une nouvelle fois cette technologie en avant dans une vidéo de gameplay, qui passe en revue toutes les nouveautés à attendre dans cet épisode.

On y voit alors des progressions dans le domaine de l’intelligence artificielle, sur les batailles aériennes, le contrôle du ballon, et bien d’autres choses. Reste à voir si cela suffira à insuffler un vrai vent de renouveau pour la licence.

FIFA 22 est attendu pour le 1er octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Le jeu sera aussi disponible dans une édition « essentielle » sur Nintendo Switch.